Повышение порогов достаточности в ЕНПФ защитит будущие пенсии — мнение аналитика

Повышение порогов достаточности для использования пенсионных накоплений является необходимой мерой, направленной на сохранение финансовой устойчивости будущих пенсионеров. Такое мнение высказал финансовый аналитик Айбар Олжаев, комментируя решение ЕНПФ пересмотреть условия досрочного изъятия пенсионных накоплений.

По словам эксперта, возможность использовать часть пенсионных средств, которая была предоставлена гражданам в период пандемии, изначально носила временный характер и была введена для поддержки населения в сложный экономический период.

«Пенсионные накопления — это не обычный банковский счет для текущих расходов. Однако за последние годы многие привыкли воспринимать их именно так и начали активно использовать средства, предназначенные для обеспечения жизни после выхода на пенсию», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что повышение порогов достаточности не является ограничением доступа граждан к собственным средствам. Напротив, речь идет о механизме защиты будущих пенсионных доходов.

По мнению Олжаева, государство не изымает деньги граждан и не ограничивает право собственности на накопления. Средства, которые остаются ниже порога достаточности, продолжают находиться на индивидуальных пенсионных счетах, инвестируются и приносят доход своим владельцам.

Финансовый аналитик пояснил, что новая методика расчета порогов стала более комплексной. При определении необходимого объема накоплений учитываются ожидаемая продолжительность жизни человека, потенциальная доходность пенсионных активов, трудовой стаж, регулярность пенсионных взносов и предполагаемый уровень дохода после выхода на пенсию.

Особое значение изменения имеют для молодых казахстанцев, считает эксперт. В будущем размер их пенсионного обеспечения будет в большей степени зависеть именно от личных накоплений. При этом за десятилетия трудовой деятельности условия занятости и уровень доходов могут неоднократно меняться, что напрямую влияет на объем сформированных пенсионных средств.

«Повышение порогов достаточности не означает, что деньги у людей забирают. Это решение направлено на то, чтобы сохранить часть накоплений для самого человека в будущем. От сегодняшних решений во многом зависит качество жизни после завершения трудовой деятельности», — подчеркнул Айбар Олжаев.

По его словам, сохранение достаточного объема пенсионных накоплений позволит гражданам сохранить финансовую самостоятельность в пожилом возрасте и снизит риск зависимости от государственной поддержки или помощи родственников.