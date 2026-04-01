В офисе Aqmola Invest прошло совместное совещание по вопросам инвестиций и защиты прав инвесторов под председательством акима Акмолинской области Марата Ахметжанова. В ходе встречи были обсуждены меры по защите прав каждого инвестора, передает BAQ.KZ.

Марат Ахметжанов отметил высокую инвестиционную активность региона: в 2025 году объем инвестиций в основной капитал превысил 900 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

«Глава государства обозначил привлечение инвестиций как один из ключевых приоритетов экономической политики. В регионе реализовано 108 частных проектов на сумму свыше 45 млрд тенге и создано более 1,7 тыс. рабочих мест. Активно развивается индустриальная зона «Аqmola», реализуются крупные проекты по глубокой переработке зерна, животноводству, строительных материалов и энергетики. Каждый проект должен сопровождаться прозрачностью, скоростью принятия решений и реальной защитой со стороны государства,формальный подход к инвесторам недопустим. Особая роль в этом отведена органам прокуратуры и Комитету по защите прав инвесторов, обеспечивающему оперативное реагирование на обращения и защиту проектов от необоснованных проверок», – подчеркнул глава региона.

Первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев отметил, что защита инвестиций является одним из приоритетов Генеральной прокуратуры, поскольку доверие – ключевое условие для их привлечения в страну.

«Создан Комитет по защите прав инвесторов, внедрён прокурорский фильтр, при котором решения принимаются только с согласования прокуратуры, рассмотрено более 27 тысяч дел. Также развиваются цифровой надзор и сопровождение инвесторов с закреплением персонального прокурора, что позволило разрешить свыше 2 тысяч споров. Кроме того, органам прокуратуры переданы функции инвестиционного омбудсмена», –отметил Жандос Умиралиев.

По итогам совещания подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между государственными органами и инвесторами для улучшения инвестиционного климата региона. Документ закрепляет Комитет в качестве «защитного фильтра» от безосновательных проверок инвесторов со стороны госорганов, включая необоснованное затягивание разрешительных документов. Государственные органы обязаны согласовывать с прокуратурой любые ограничительные меры в отношении инвесторов из «пула».