17 тысяч рабочих мест создадут в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается системная работа по диверсификации экономики, привлечению инвестиций и открытию новых производств. Поручения Главы государства по обеспечению экономического роста, повышению инвестиционного потенциала регионов и обеспечению занятости населения реализуются в Туркестанской области через конкретные проекты.

В регионе растет инвестиционная привлекательность и формируются благоприятные условия для реализации крупных производственных проектов. Сформирован портфель из 122 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,8 трлн тенге, которые будут реализованы в Туркестанской области в период с 2026 по 2029 годы. В результате планируется создание 17 820 новых рабочих мест.

В текущем году планируется реализовать 51 инвестиционный проект стоимостью 336,5 млрд тенге. В рамках этих проектов будет создано 5 466 рабочих мест. Положительная динамика наблюдается и в направлении привлечения прямых иностранных инвестиций. В текущем году утвержден план по привлечению в область прямых иностранных инвестиций в объеме $499 млн, при этом по итогам первого квартала этот показатель составил $115,3 млн.

Особое внимание в Туркестанской области уделяется развитию высокотехнологичных и экспортоориентированных производств. В числе крупных проектов, реализуемых в предстоящий период:

* в Созакском районе ТОО «СП «Буденовское» реализует второй этап комплекса по переработке урана мощностью 6 тысяч тонн в год; стоимость проекта - 30,2 млрд тенге;

* в Отырарском районе ТОО «KAZAKHSTAN LIHUA» ведет строительство двух заводов по переработке хлопка мощностью 10 тысяч тонн в год каждый; объем инвестиций - 10 млрд тенге;

* в Ордабасинском районе компания «HUATING BIOTECHNOLOGY Co., LTD» запустит производство по переработке жиров и пептонных компонентов из костей крупного рогатого скота; стоимость проекта - 9 млрд тенге;

* в Сайрамском районе агропромышленный комплекс «Meat Magnat» строит комбинат по производству 5 тысяч тонн мяса в год и откормочную площадку на 10 тысяч голов; объем инвестиций - 6,7 млрд тенге;

* в Созакском районе ТОО «БК «ИНКАЙ» реализует проект аффинажного завода мощностью 4 тысячи тонн продукции в год на месторождении «Инкай»; стоимость проекта - 7,5 млрд тенге;

* в Тюлькубасском районе АПК «Қазығұрт бақтары» построит цех по переработке фруктов и овощехранилище; объем инвестиций - 4,1 млрд тенге.

Эти проекты не только повысят промышленный потенциал региона, но и позволят создать новые рабочие места и развить местное производство.

В целях создания благоприятных условий для инвесторов в Туркестанской области активно развивается инфраструктура индустриальных и специальных экономических зон. В прошлом году в области было запущено 11 новых индустриальных зон, в результате чего их общее количество достигло 21. На сегодняшний день в ИЗ реализуются 105 инвестиционных проектов общей стоимостью 158,4 млрд тенге. При полной реализации этих проектов будет создано 5 964 новых рабочих места. В прошлом году в индустриальных зонах было запущено 55 проектов стоимостью 60 млрд тенге, в результате чего создано 3,3 тысячи рабочих мест.

Одним из важнейших направлений инвестиционного развития региона является специальная экономическая зона «Turan». Сегодня в СЭЗ реализуется 36 крупных проектов общей стоимостью 302,9 млрд тенге. В настоящее время запущены шесть проектов. После полного завершения всех проектов будет создано 6,8 тысячи новых рабочих мест.

Производства открываются в селах, развивается предпринимательство. Глава государства обращал внимание на проблему оттока трудоспособной молодежи в крупные города и отмечал необходимость формирования новых экономических возможностей в сельских территориях. В этом направлении в Туркестанской области уделяется особый приоритет развитию малых производств в сельской местности.

Был проведен анализ ввозимых в регион товаров и определены виды продукции, которые можно производить на месте. На этой основе разработаны готовые бизнес-кейсы, предпринимателям предлагаются производственные площадки и готовые проекты.

Сегодня в области создано 29 малых промышленных зон. Их общая площадь составляет 264 гектара. В настоящее время на этих площадках ведется строительство 275 производственных зданий. Общая стоимость проектов, размещаемых на производственных площадках, составляет 226,9 млрд тенге. В сформированном производственном пуле насчитывается 269 проектов. Их реализация позволит создать 6,8 тысячи новых рабочих мест.

На сегодняшний день уже запущено 109 проектов общей стоимостью 159,5 млрд тенге. В их числе производства:

• легкой промышленности;

• мебели;

• систем дождевального орошения;

• бытовой техники;

• холодильного оборудования;

• строительных материалов;

• одноразовой посуды.

В дальнейшем будут запущены производства по новым направлениям. В их числе:

• производство сельскохозяйственной техники John Deere и Lovol;

• выпуск сельскохозяйственных дронов;

• производство видеокамер;

• выпуск капсульных домов;

• производство продукции бытовой химии;

• производство сухофруктов.

Реализуемые в Туркестанской области инвестпроекты направлены на подъем экономики региона на новый уровень, увеличение объемов производства, развитие сельских территорий и обеспечение населения стабильной работой.