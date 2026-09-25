17 тысяч жителей Астаны охвачены акцией «Безопасное окно»

Защита прав детей и обеспечение их безопасности остаются одним из приоритетных направлений работы государственных органов. Сегодня в Астане проживает более 545 тысяч детей, при этом ежегодно детское население города увеличивается более чем на 20 тысяч человек.

В рамках реализации концепции «Дети Казахстана на 2026–2030 годы» по направлению «Право ребенка на безопасность» утвержден региональный план, включающий более 40 мероприятий, в том числе направленных на профилактику падения детей из окон. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказали начальник Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Асылан Уакишев, руководитель отдела Управления по защите прав детей города Астаны Гульмира Карыбаева и начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции города Астаны Марат Умирбаев, передает официальный сайт акимата столицы.

По информации спикеров, падение из окон остается одной из причин детского травматизма и смертности.

Наибольшее количество пострадавших — дети в возрасте от 2 до 4 лет.

«Как показывает практика, в большинстве случаев дети выпадают из окон, когда остаются без должного присмотра взрослых. Отдельную опасность представляют москитные сетки. Примерно в каждом четвертом случае падение произошло после того, как ребенок выдавил сетку, которая не рассчитана на нагрузку и не может служить защитой от падения. В целях предупреждения несчастных случаев акиматом утвержден План профилактики падения детей из окон на 2026 год. Работа проводится совместно Департаментом полиции, Департаментом по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами, Управлением по защите прав детей и волонтерскими организациями. В рамках акции «Безопасное окно» проводятся профилактические рейды, поквартирные обходы, разъяснительные беседы и информационные кампании. С начала года Департаментом по чрезвычайным ситуациям проведено более 500 обходов многоквартирных жилых домов, размещено свыше 13 тысяч памяток на информационных стендах, разъяснительной работой охвачено около 17 тысяч жителей», — сообщили спикеры.

Для социально уязвимых семей установлено 1 700 замков безопасности на окна. В 110 организациях образования проведены лекции, которыми охвачено более 6 тысяч учащихся. Профилактические занятия также организованы в 100 детских садах и пришкольных лагерях. Информационные материалы распространяются через родительские чаты WhatsApp, а также чаты ОСИ и КСК.

С 4 по 10 сентября дополнительно проведена профилактическая акция в дошкольных учреждениях. В детских садах каждого района города установлено около 150 блокираторов.

Управление по защите прав детей также проводит разъяснительную работу среди родителей и законных представителей. Только за летний период профилактическими мероприятиями было охвачено порядка 10 тысяч человек. Распространено около 5 тысяч чек-листов для родителей, позволяющих самостоятельно проверить уровень безопасности детей в домашних условиях.

Кроме того, в трудовых коллективах проводятся «пятиминутки» по вопросам безопасности детей. Подготовлены профилактические видеоматериалы об опасности открытых окон и москитных сеток, а также о необходимости постоянного контроля за детьми.

«Для родителей разработана «База знаний», содержащая информацию о правах детей, обязанностях родителей, мерах ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и возможностях получения психологической помощи. Департаментом полиции также на постоянной основе проводится информационная работа с населением, в том числе в ходе отчетных встреч, поквартирных обходов, родительских собраний и профилактических акций. Информационные материалы распространяются более чем в 3 тысячах общедомовых чатов», — проинформировали спикеры.

Родителям и другим взрослым необходимо соблюдать следующие простые правила:

• не оставлять маленьких детей без присмотра;

• устанавливать на окна специальные замки и блокираторы;

• не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник;

• не разрешать детям играть на подоконниках и балконах;

• не использовать москитные сетки как средство защиты от падения.

Установка защитных устройств на окна и постоянный контроль за детьми позволяют существенно снизить риск несчастных случаев.