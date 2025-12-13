Сотрудники полка патрульной полиции совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью остановили автомобиль Hyundai на улице Назарбаева в Караганде в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передаёт BAQ.KZ.

В ходе проверки в салоне транспортного средства были обнаружены и изъяты 170 электронных сигарет, находившихся в незаконном обороте.

Обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц устанавливаются.