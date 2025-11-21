170 тысяч домов в Париже остались без электричества
Столица Франции во тьму из-за аварии на подстанции.
Сегодня, 05:46
86Фото: Bild
Крупное отключение электроэнергии утром парализовало Париж, оставив около 170 тыс. домохозяйств без света, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
Из-за сбоя погасли светофоры и уличное освещение, а некоторые линии метро и пригородных поездов временно остановились.
По данным оператора электросети RTE, причиной стал технический инцидент на подстанции в Исси-ле-Мулино на юго-западе столицы. В компании принесли извинения жителям за доставленные неудобства.
Движение в городе полностью восстановили к 7 утра по местному времени.
