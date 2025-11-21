Крупное отключение электроэнергии утром парализовало Париж, оставив около 170 тыс. домохозяйств без света, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Из-за сбоя погасли светофоры и уличное освещение, а некоторые линии метро и пригородных поездов временно остановились.

По данным оператора электросети RTE, причиной стал технический инцидент на подстанции в Исси-ле-Мулино на юго-западе столицы. В компании принесли извинения жителям за доставленные неудобства.

Движение в городе полностью восстановили к 7 утра по местному времени.