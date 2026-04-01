Бахрейн лишил гражданства 69 человек за поддержку атак Ирана
Сегодня 2026, 00:23
Фото: Pixabay.com
Власти Бахрейна лишили гражданства 69 человек и членов их семей за "выражение поддержки иранским атакам", передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как сообщает министерство внутренних дел Бахрейна, эти граждане выражали симпатию и одобрение в отношении атак Ирана.
