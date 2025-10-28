По итогам приёмной кампании 2025 года в военные учебные заведения Казахстана зачислены 1761 абитуриент. Из них 837 поступили в военные институты, а 924 — в колледжи. Как сообщили в Министерстве обороны, план набора выполнен в полном объёме, что свидетельствует о растущем доверии граждан к военному образованию. Об этом стало известно на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Цифровой конкурс для солдат

Отдельное внимание ведомство уделяет проекту Sarbaz 2.0, который открыл для военнослужащих путь к получению высшего образования. С момента запуска программы выделено 8 100 образовательных грантов, а только в 2025 году ими воспользовались 2 710 человек.

Как сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны Мурат Олжабаев, система распределения грантов полностью цифровая. Она формирует рейтинг каждого солдата на основе показателей дисциплины, физической и боевой подготовки, а также результатов тестирования. Каждый участник может подать заявку сразу в три вуза и выбрать три специальности, после чего алгоритм автоматически распределяет гранты.

Первая в истории страны цифровая система для военных

По данным Министерства обороны, в первом полугодии 2025 года в конкурсе участвовали 17 504 военнослужащих, из которых 8 791 представляли армию Казахстана. Во втором полугодии добавились ещё более 9 тысяч участников. Министерство науки и высшего образования в рамках проекта выделило 2 010 грантов весной и 700 осенью, а ещё 491 грант предоставили военно-учебные заведения силовых структур.

Образование как инструмент социальной мобильности

Инициатива Sarbaz 2.0 стала новым этапом интеграции цифровых технологий в систему военного образования. По словам представителей Министерства обороны, программа не только повышает престиж службы, но и превращает армию в эффективную социальную лестницу для молодых граждан, предоставляя им возможность получить высшее образование и строить карьеру в гражданских сферах.