Министерство водных ресурсов и ирригации вводит временные компенсирующие тарифы для 18 субъектов естественных монополий. Мера позволит вернуть потребителям поливной воды свыше 177 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Решение принято после анализа 63 отчетов монополистов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ за 2024 год. В 18 организациях выявлено неисполнение утвержденных обязательств, из-за чего и было принято решение о снижении тарифов.

Из них 16 предприятий занимаются подачей воды по каналам, ещё два — регулированием поверхностного стока с использованием гидротехнических сооружений.

Временные компенсирующие тарифы уже вступили в силу в большинстве организаций и будут действовать в течение одного года.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов напомнил, что по закону субъекты естественных монополий обязаны ежегодно, не позднее 1 мая, представлять отчет об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.