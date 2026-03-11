В Астане на заседании Общественного совета рассмотрели проект решения об утверждении перечня объектов, подлежащих реновации жилища, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как было отмечено, необходимость принятия документа связана с изменениями в законодательстве. В Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» внесены поправки, согласно которым полномочия по утверждению перечня объектов реновации переданы местным исполнительным органам. Ранее такой перечень утверждался акимом города.

Отметим, программа реновации в столице реализуется с 2013 года. В настоящее время перечень включает 178 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными. За это время реализации программы переселены более 18 тысяч жителей и снесен 341 аварийный дом.

Программа разделена на три этапа. Первый этап проходил с 2013 по 2017 годы. За этот период было переселено 228 аварийных домов.

Второй этап реализовывался с 2018 по 2022 годы. В этот период было переселено 54 аварийных дома на 874 квартиры.

Третий этап программы рассчитан на период с 2023 по 2029 годы. В его рамках предусмотрено переселение 206 аварийных домов на 4710 квартир. По состоянию на прошлый год уже переселены 59 аварийных домов на 1742 квартиры.

На сегодняшний день в плане переселения остается 178 аварийных домов. Финансирование приобретения квартир для переселения осуществляется за счет облигационных займов путем выпуска облигаций. Средства на реализацию программы предусмотрены, отмечалось на заседании.