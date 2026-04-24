Последнему ветерану войны в Акмолинской области выплатят 5 млн тенге
Ко Дню Победы в регионе предусмотрены выплаты ветеранам и приравненным к ним категориям.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области в честь 9 Мая ветеранам и приравненным к ним гражданам предусмотрены единовременные выплаты, передает BAQ.kz.
По данным акимата Акмолинской области, в регионе на сегодняшний день проживает один ветеран Великой Отечественной войны - в городе Косшы. Ему будет выплачено 5 млн тенге к празднику.
Кроме того, выплаты предусмотрены и для граждан, приравненных к ветеранам войны. Они получат от 25 до 30 МРП (108 125 – 129 750 тенге). В эту категорию входят:
– один человек, работавший в блокадном Ленинграде;
– восемь бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
– 17 военнослужащих, получивших инвалидность в годы войны;
– 329 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Также выплаты предусмотрены для других категорий граждан.
Участники боевых действий на территории других государств - 380 человек - получат по 25 МРП (108 125 тенге).
От 10 до 25 МРП (43 250 – 108 125 тенге) выплатят труженикам тыла (1301 человек), вдовам погибших на войне (36 человек), семьям погибших военнослужащих (45 человек), супругам умерших инвалидов войны (30 человек), семьям погибших в мирное время военнослужащих (68 человек), семьям погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (5 человек), а также 27 гражданам, приравненным к инвалидам войны.
Кто последний ветеран
Единственным ветераном Великой Отечественной войны в регионе является Нургасым Ажитайулы. Сейчас он проживает в Косшы. Родился в 1925 году в Абралинском районе бывшей Семипалатинской области.
В 1943 году был призван в армию, окончил с отличием снайперскую школу в Новосибирске. Участвовал в боях под Москвой, в освобождении Керчи под командованием маршала Малиновского, а также в Курской битве и операции по взятию Берлина.
После окончания войны принимал участие в боевых действиях против Японии и был награжден за проявленное мужество.
В мирное время работал учителем, трудился в производственной и общественной сферах.
Сегодня он - глава большой семьи: воспитал 7 детей, имеет 10 внуков и 9 правнуков.
Ранее отмечалось, что по состоянию на 1 февраля 2026 года в Казахстане проживает 76 059 ветеранов, включая 69 участников Великой Отечественной войны (ВОВ), 16 250 граждан, приравненных к ветеранам ВОВ по льготам, 26 626 ветеранов боевых действий в других странах и 33 114 тружеников тыла в годы ВОВ. С начала 2026 года указанным категориям граждан уже выплачено специальное государственное пособие на сумму 1,5 млрд тенге. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 17,7 млрд тенге.
