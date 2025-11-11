В аэропорту Вашингтон Даллес произошел инцидент с транспортным средством для пассажиров: мобильный автобус, перевозящий людей между терминалом и самолетами, врезался в пристань у здания, в результате чего 18 человек были госпитализированы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

По данным Metropolitan Washington Airports Authority, инцидент произошел около 16:30, когда автобус подходил к зданию под углом. Пристань, в которую врезалось транспортное средство, предназначена для посадки пассажиров на борт или высадки в терминале.

Пострадавшие получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, и были доставлены в больницу сотрудниками пожарной службы. В заявлении аэропорта подчеркнули, что работа аэропорта продолжается в обычном режиме.

В аэропорту Даллес курсируют 19 мобильных автобусов, каждый из которых способен перевозить до 102 пассажиров. Размеры таких автобусов составляют около 16,5 метров в длину и почти 5 метров в ширину.