18 человек спасены из снежного плена в области Абай
Они застряли на трассе.
Сегодня 2026, 09:59
В области Абай минувшей ночью спасены 18 человек, застрявших в снежном плену, передает BAQ.KZ.
6 грузовых и 2 легковых автомобиля застряли в Кокпектинском районе в 30 км от села Кокпекты на закрытом участке автодороги.
– Силами ДЧС спасены и доставлены в село Кокпекты 18 человек. В медицинской помощи они не нуждались, – проинфоромивало в МЧС РК.
Стоит отметить, что водители выехали на данный участок до введения ограничения движения.
МЧС напоминает о необходимости уточнить уточнять информацию о состоянии автодорог перед поездкой.
