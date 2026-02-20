В области Абай минувшей ночью спасены 18 человек, застрявших в снежном плену, передает BAQ.KZ.

6 грузовых и 2 легковых автомобиля застряли в Кокпектинском районе в 30 км от села Кокпекты на закрытом участке автодороги.

– Силами ДЧС спасены и доставлены в село Кокпекты 18 человек. В медицинской помощи они не нуждались, – проинфоромивало в МЧС РК.

Стоит отметить, что водители выехали на данный участок до введения ограничения движения.

МЧС напоминает о необходимости уточнить уточнять информацию о состоянии автодорог перед поездкой.