18 человек спасены из снежного плена в области Абай

Они застряли на трассе.

Сегодня 2026, 09:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.kz Сегодня 2026, 09:59
Сегодня 2026, 09:59
49
Фото: freepik.kz

В области Абай минувшей ночью спасены 18 человек, застрявших в снежном плену, передает BAQ.KZ.

6 грузовых и 2 легковых автомобиля застряли в Кокпектинском районе в 30 км от села Кокпекты на закрытом участке автодороги.

– Силами ДЧС спасены и доставлены в село Кокпекты 18 человек. В медицинской помощи они не нуждались, – проинфоромивало в МЧС РК.

Стоит отметить, что водители выехали на данный участок до введения ограничения движения.

 МЧС напоминает о необходимости уточнить уточнять информацию о состоянии автодорог перед поездкой. 

Самое читаемое

Наверх