18 человек спасли из грязевого плена на просёлочной дороге в Карагандинской области
сразу четыре легковых автомобиля застряли в грязи.
Сегодня 2026, 14:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
84Фото: Pixabay.com
В Карагандинской области сотрудники МЧС РК пришли на помощь людям, оказавшимся в «грязевом плену» на бездорожье, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в Актогайском районе — в 35 километрах от села Айыртас. На просёлочной дороге сразу четыре легковых автомобиля застряли в грязи и не могли продолжить движение.
Прибывшие на место спасатели оперативно провели работы по эвакуации транспорта. Все автомобили были отбуксированы на безопасный участок.
В машинах находились 18 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС напомнили, что при поездках в отдалённые районы необходимо учитывать погодные условия и состояние дорог, а также по возможности избегать передвижения по бездорожью.