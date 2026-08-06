18 чиновников наказали за стихийные свалки в Казахстане – Нысанбаев

В Казахстане за первое полугодие 2026 года наказали 18 чиновников за ненадлежащую работу по ликвидации стихийных свалок. Об этом министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, количество выявляемых незаконных свалок постепенно сокращается. Если в 2018 году в стране насчитывалось около восьми тысяч таких объектов, то сейчас их число составляет порядка трёх тысяч.

«Из года в год уменьшается. Во-первых, у нас есть хорошие возможности их обнаружения. Наши отечественные спутники дистанционного зондирования Земли позволяют сегодня чётко определять местонахождение несанкционированных свалок покоординатно», – сообщил министр.

Полученные со спутников координаты передают местным исполнительным органам. После ликвидации свалки акиматы направляют сведения в министерство, а специалисты повторно проверяют территорию с помощью космического мониторинга.

«Мы эти координаты предоставляем акиматам, и акиматы принимают меры по их ликвидации. После ликвидации дают нам сведения, мы опять смотрим через наши спутники и видим реально проведённую работу», – объяснил Ерлан Нысанбаев.

По его данным, ежегодно местные органы ликвидируют около 90% выявленных стихийных свалок. В отношении регионов и районов, где такая работа проводится ненадлежащим образом, принимаются административные меры.

«В этом году только за полугодие мы наказали 18 чиновников, в том числе 12 заместителей руководителей районов, на сумму четыре миллиона тенге», – рассказал глава Минэкологии.

Нысанбаев добавил, что в последние годы число новых стихийных свалок сокращается.

Полное интервью с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым смотрите в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.