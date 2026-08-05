Через купленные у молодежи банковские карты вывели 10 млн тенге в Актобе

Схема выглядит безобидно. Молодому человеку предлагают оформить банковскую карту на свое имя и передать ее за вознаграждение от 20 до 30 тысяч тенге. Деньги обещают сразу, никаких дальнейших действий от владельца не требуют.

Так в Актобе задержали мужчину, который скупал банковские карты у людей в возрасте от 18 до 25 лет, а затем перепродавал их третьим лицам, сообщает Polisia.kz.

Позже карты использовали для вывода похищенных денег. Через них обналичили около 10 млн тенге.

Ловушка в том, что следы ведут не к мошенникам, а к человеку, на имя которого оформлен счет. Когда потерпевший обращается в полицию, первым в поле зрения следствия попадает владелец карты.

В полиции предупреждают, что передача карты, счета или банковских реквизитов посторонним может повлечь уголовную ответственность. Даже если человек сам не обманывал людей, его счет становится частью преступной схемы.

Таких посредников называют дропперами. С начала года в Актюбинской области задержали более 60 человек, причастных к интернет-мошенничеству.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.