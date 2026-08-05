Из всего шоколада, который Россия продала за рубеж этой весной и зимой, почти треть ушла в Казахстан. Страна закупила кондитерских изделий примерно на 124 млн долларов и заняла первое место среди всех импортеров, сообщает ТАСС.

Отрыв заметный. Беларусь на втором месте с 72 млн долларов, Узбекистан на третьем с 51 млн, то есть вдвое меньше казахстанского показателя. Замыкают пятерку Кыргызстан с 29 млн и Азербайджан с 27 млн.

Аппетит к российскому шоколаду в Казахстане растет. Поставки прибавили 30% к прошлогодним, и это второй результат после Беларуси с ее 32%.

Всего за первое полугодие Россия отправила за границу около 82 тысяч тонн шоколадных изделий на 400 млн долларов. Экспорт вырос на 18% в деньгах. Данные приводятся без учета показателей по странам ЕАЭС за июнь.

Читай также:

Шоколад «Рахат» соответствует требованиям безопасности - Минсельхоз

Шоколад в Казахстане подорожал почти на треть с начала года