Казахстан стал главным покупателем российского шоколада
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Из всего шоколада, который Россия продала за рубеж этой весной и зимой, почти треть ушла в Казахстан. Страна закупила кондитерских изделий примерно на 124 млн долларов и заняла первое место среди всех импортеров, сообщает ТАСС.
Отрыв заметный. Беларусь на втором месте с 72 млн долларов, Узбекистан на третьем с 51 млн, то есть вдвое меньше казахстанского показателя. Замыкают пятерку Кыргызстан с 29 млн и Азербайджан с 27 млн.
Аппетит к российскому шоколаду в Казахстане растет. Поставки прибавили 30% к прошлогодним, и это второй результат после Беларуси с ее 32%.
Всего за первое полугодие Россия отправила за границу около 82 тысяч тонн шоколадных изделий на 400 млн долларов. Экспорт вырос на 18% в деньгах. Данные приводятся без учета показателей по странам ЕАЭС за июнь.
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