Стихия ударила по Восточному Казахстану: часть региона осталась без света

В Восточно-Казахстанской области устраняют последствия непогоды. После грозы, шквалистого ветра, ливней и местами града в ряде населенных пунктов были зафиксированы отключения электроэнергии, поваленные деревья и другие повреждения. Аким региона Нурымбет Сактаганов поручил акимам городов и районов в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии, обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения и держать на особом контроле все аварийно-восстановительные работы.

Исполнение поручений глава области контролирует лично. Наиболее масштабные работы развернули в Усть-Каменогорске. К ликвидации последствий привлекли 270 человек и 41 единицу спецтехники. Коммунальные и аварийные службы восстанавливают электроснабжение, убирают поваленные деревья, откачивают дождевую воду и очищают ливневую канализацию.

Непогода затронула и Глубоковский район, где сильный ветер повредил линии электропередачи сразу в нескольких населенных пунктах. Аварийные бригады оперативно приступили к ремонту, большую часть повреждений уже удалось устранить. По данным акимата, восстановительные работы продолжаются и находятся на постоянном контроле региональных властей.