Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожара района Мадрида
5 Августа 2026, 04:49
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5 Августа 2026, 04:495 Августа 2026, 04:49
144Фото: sports.kz
Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси направил 80 тысяч евро на восстановление района Сьерра-Оэсте в провинции Мадрид, пострадавшего от пожара.
Об этом сообщила председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
По ее словам, средства будут направлены на восстановление территории после пожара.
«Лео Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление Сьерра-Оэсте-де-Мадрид», — написала Аюсо в социальных сетях.
Она также поблагодарила аргентинского футболиста за помощь и отметила, что жители Мадрида надеются вскоре снова приветствовать его.
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