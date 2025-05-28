В Щучинске зафиксирован случай массового отравления среди воспитанников спортивной школы. По официальным данным, за медицинской помощью обратились 18 детей, находившихся на базе школы олимпийского резерва "Жаксы № 2" имени Уалиева в Бурабайском районе, передаёт BAQ.KZ.

В пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили, у детей была выявлена бактериальная кишечная инфекция.

В связи с произошедшим департамент совместно с районным управлением санитарно-эпидемиологического контроля проводит противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе эпидемиологическое расследование и проверку условий пребывания детей на спортивной базе.

Параллельно органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК — "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, шестеро детей находятся на лечении в клинике "Авиценна-Бурабай", еще четверо — в детском инфекционном отделении. Их состояние оценивается как близкое к удовлетворительному, лечение проводится в полном объеме. Родители уже прибыли за детьми, и в ближайшее время их планируется выписать.

Причины вспышки инфекции и виновные в случившемся будут установлены по итогам расследования, о результатах которого власти пообещали сообщить дополнительно.

Ранее Мунайлинский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю Даметкен Шакеновой, обеспечивавшей питание в школе, где массово отравились дети.