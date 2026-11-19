В Семее вместо старого пешеходного моста возле железнодорожного вокзала строят новый переход длиной 209 метров. Сооружение оборудуют лифтами и полностью закроют от непогоды. Работы планируют завершить в декабре, одновременно с продолжающейся реконструкцией вокзала, сроки которой уже неоднократно вызывали вопросы у горожан.

Как сообщили в акимате области Абай, строительство пешеходного моста началось 10 сентября 2026 года. Проект финансируется из местного бюджета.

Высота сооружения составит 4,5 метра. Конструкция будет опираться на 11 опор, а крыша и боковые стороны перехода будут закрыты. С обеих сторон предусмотрены лифты, чтобы мостом могли пользоваться в том числе люди с инвалидностью.

Сейчас основные опоры установлены на обоих концах будущего перехода.

Ход строительства проверил аким области Абай Берик Уали. Он напомнил, что из-за реконструкции вокзала жителям приходится пользоваться обходными маршрутами.

«Жители регулярно спрашивают в социальных сетях, когда завершатся строительные работы на железнодорожном вокзале и прилегающей территории. Раньше пассажиры могли напрямую переходить через железнодорожные пути по мосту. Сейчас они вынуждены идти в обход. Поэтому необходимо без задержек завершить строительство и обеспечить беспрепятственное передвижение пешеходов», заявил глава региона.

Берик Уали поручил завершить работы в течение ближайшего месяца и сообщил, что продолжит лично контролировать строительство.

Что происходит с реконструкцией вокзала

Параллельно в Семее продолжается реконструкция самого железнодорожного вокзала. Сейчас строители облицовывают фасад, устанавливают витражное остекление, укладывают керамическую плитку, монтируют лифты и эскалаторы. На привокзальной территории началась укладка брусчатки.

Продолжаются внутренняя отделка, обновление перрона и работы на железнодорожных путях.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что реконструкция вокзала идет с отставанием от графика. В сентябре аким области требовал завершить работы в октябре, но позднее сроки сдвинулись.

5 ноября подрядчики обещали закончить строительно-монтажные работы в начале декабря. Тогда Берик Уали потребовал ускорить строительство и заявил, что будет приезжать на объект каждую неделю.

Во время проверок специалисты государственного архитектурно-строительного контроля выявляли нарушения, связанные с бетонными работами и кирпичной кладкой. В ведомстве отмечали, что замечания устранимы, но отставание от графика сохраняется.

Теперь аким вновь поручил завершить работы в течение месяца.

На вокзале появится еще один переход

Помимо пешеходного моста, на территории вокзала строят конкорсный переход, который позволит пассажирам перемещаться между железнодорожными путями.

Изначально проект реконструкции такого сооружения не предусматривал. Позднее акимат области совместно с Министерством транспорта и национальной компанией «Қазақстан темір жолы» проработал вопрос безопасного перемещения пассажиров и принял решение о его строительстве.

В Семее ремонтируют железнодорожные переезды

Обновление затронуло и городские железнодорожные переезды. Всего в Семее их более 30.

Весной в рамках пилотного проекта отремонтировали переезд на улице Речников. К настоящему времени работы проведены еще на семи переездах, включая один на улице Каржаубайулы, два на улице Лебаева, три на улице Мичурина и один на улице Титова.

До конца года планируется ремонт переездов на улице Дулатова. Всего в 2026 году в городе намерены привести в порядок не менее девяти железнодорожных переездов.