В Карагандинской области полностью заасфальтировали 72-километровую дорогу
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В Карагандинской области завершили ремонт последнего участка автодороги Осакаровка – Есиль – Караколь – Молодёжный. Теперь вся трасса протяжённостью 72 километра имеет асфальтовое покрытие.
Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, до ремонта последние 10 километров дороги, с 62-го по 72-й километр, оставались со щебёночно-гравийным покрытием.
В 2026 году на этом участке провели средний ремонт. Дорожники укрепили основание и обочины, устранили пучины дорожного полотна и уложили два слоя асфальта.
Кроме того, отремонтировали железобетонные водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.
Завершение работ позволило полностью заасфальтировать маршрут, соединяющий населённые пункты Осакаровка, Есиль, Караколь и Молодёжный. Для местных жителей и автомобилистов проезд по дороге должен стать комфортнее.
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