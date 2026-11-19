В Карагандинской области завершили ремонт последнего участка автодороги Осакаровка – Есиль – Караколь – Молодёжный. Теперь вся трасса протяжённостью 72 километра имеет асфальтовое покрытие.

Как сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона, до ремонта последние 10 километров дороги, с 62-го по 72-й километр, оставались со щебёночно-гравийным покрытием.

В 2026 году на этом участке провели средний ремонт. Дорожники укрепили основание и обочины, устранили пучины дорожного полотна и уложили два слоя асфальта.

Кроме того, отремонтировали железобетонные водопропускные трубы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Завершение работ позволило полностью заасфальтировать маршрут, соединяющий населённые пункты Осакаровка, Есиль, Караколь и Молодёжный. Для местных жителей и автомобилистов проезд по дороге должен стать комфортнее.