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В Алматы продавали «чужие личности» для работы в доставке и такси

7 Ноября 2026, 00:26
АВТОР
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ДП Алматы 7 Ноября 2026, 00:26
7 Ноября 2026, 00:26
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Фото: ДП Алматы

В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении поддельных удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов для иностранных граждан. По данным полиции, за деньги он использовал действительные ИИН и номера удостоверений казахстанцев, но заменял фотографии и персональные данные.

С такими документами заказчики могли регистрироваться в сервисах доставки и пассажирских перевозок под чужими именами.  Предварительно установлено, что клиентами задержанного были преимущественно выходцы из стран Центральной и Южной Азии. Поддельные документы они использовали для работы курьерами и водителями.

Во время обыска в офисе полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Предположительно, с их помощью изготавливали фальшивые документы. Изъятое направили на экспертизу.  Кроме того, правоохранители рассматривают возможность дополнительной правовой оценки действий мужчины по факту организации незаконной миграции.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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