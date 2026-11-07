В Алматы продавали «чужие личности» для работы в доставке и такси
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В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении поддельных удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов для иностранных граждан. По данным полиции, за деньги он использовал действительные ИИН и номера удостоверений казахстанцев, но заменял фотографии и персональные данные.
С такими документами заказчики могли регистрироваться в сервисах доставки и пассажирских перевозок под чужими именами. Предварительно установлено, что клиентами задержанного были преимущественно выходцы из стран Центральной и Южной Азии. Поддельные документы они использовали для работы курьерами и водителями.
Во время обыска в офисе полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Предположительно, с их помощью изготавливали фальшивые документы. Изъятое направили на экспертизу. Кроме того, правоохранители рассматривают возможность дополнительной правовой оценки действий мужчины по факту организации незаконной миграции.
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