В Алматы продавали «чужие личности» для работы в доставке и такси

В Алматы задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в изготовлении поддельных удостоверений личности, водительских прав и техпаспортов для иностранных граждан. По данным полиции, за деньги он использовал действительные ИИН и номера удостоверений казахстанцев, но заменял фотографии и персональные данные.

С такими документами заказчики могли регистрироваться в сервисах доставки и пассажирских перевозок под чужими именами. Предварительно установлено, что клиентами задержанного были преимущественно выходцы из стран Центральной и Южной Азии. Поддельные документы они использовали для работы курьерами и водителями.

Во время обыска в офисе полицейские изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Предположительно, с их помощью изготавливали фальшивые документы. Изъятое направили на экспертизу. Кроме того, правоохранители рассматривают возможность дополнительной правовой оценки действий мужчины по факту организации незаконной миграции.