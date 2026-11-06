Меладзе назвал Астану одним из самых красивых и чистых городов
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Валерий Меладзе выступил в Астане и поделился впечатлениями о столице Казахстана. Певец назвал город современным, чистым и душевным, а также отметил, что за годы его отсутствия столица заметно преобразилась. Обращаясь к зрителям, артист поблагодарил их за тёплый приём.
Слов не нахожу, чтобы поблагодарить за такой мощный приём. Спасибо, дорогие, от всей души, — сказал Меладзе.
Особенно певцу понравился облик города.
Красивый, чистый, прекрасный, душевный город и современный. Самый чистый в мире, на мой взгляд, — отметил он.
На концерт приехали поклонники из разных регионов Казахстана. Некоторые зрители признались, что специально планируют поездки в Астану ради выступлений любимых артистов.
Второй год приезжаю на концерт. Буквально сегодня говорила таксисту, что я приезжаю сюда каждый год, но каждый раз как будто приезжаю в новый город. Очень всё красиво, всё современно, мне нравится, — поделилась Ақмарал Такишева из Атырау.
Замзагуль Акеньева приехала из Усть-Каменогорска. По её словам, она уже не впервые посещает концерты в столице и старается не пропускать выступления зарубежных и российских звёзд.
Я приехала из города Усть-Каменогорска специально на концерт Меладзе. Я была на его концерте ранее, очень-очень понравилось, это один из моих любимых певцов. И приехала посмотреть на город, похорошел. Я рада, что к нам приезжают звёзды. Я была и на концерте Дженнифер Лопес. Я на все концерты стараюсь приезжать по возможности, — рассказала она.
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