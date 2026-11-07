После попытки перекрыть дорогу в Актау аким встретился с замерзающими жителями
7 Ноября 2026, 04:25
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7 Ноября 2026, 04:257 Ноября 2026, 04:25
105Фото: акимат Мангистау
Аким Актау Максат Мукаш встретился с жильцами дома №23 в 35-м микрорайоне, которые накануне жаловались на отсутствие отопления. По данным городского акимата, сейчас теплоснабжение восстановлено в полном объёме. Во время встречи жители подтвердили, что батареи в квартирах уже работают.
Причиной перебоев стало отсутствие управляющей компании, которая должна обслуживать многоквартирный дом. После жалоб жителей необходимые работы провели под контролем акима города. Напомним, 5 ноября жители дома пытались привлечь внимание властей к проблеме с отоплением и даже намеревались перекрыть дорогу.
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