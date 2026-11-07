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После попытки перекрыть дорогу в Актау аким встретился с замерзающими жителями

7 Ноября 2026, 04:25
АВТОР
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акимат Мангистау 7 Ноября 2026, 04:25
7 Ноября 2026, 04:25
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Фото: акимат Мангистау

Аким Актау Максат Мукаш встретился с жильцами дома №23 в 35-м микрорайоне, которые накануне жаловались на отсутствие отопления. По данным городского акимата, сейчас теплоснабжение восстановлено в полном объёме. Во время встречи жители подтвердили, что батареи в квартирах уже работают.

Причиной перебоев стало отсутствие управляющей компании, которая должна обслуживать многоквартирный дом. После жалоб жителей необходимые работы провели под контролем акима города. Напомним, 5 ноября жители дома пытались привлечь внимание властей к проблеме с отоплением и даже намеревались перекрыть дорогу.

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