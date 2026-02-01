Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев с рабочей поездкой посетил Байзакский район, где ознакомился с деятельностью ряда объектов АПК, передаёт BAQ.KZ.

Глава региона в первую очередь посетил овощехранилище частного предпринимателя "Айымкүл", предназначенное для хранения до 15 тыс. тонн овощей и другой сельскохозяйственной продукции.

В реализацию проекта инвестировано 1 млрд тенге, из которых 750 млн тенге составляют частные средства, а 250 млн тенге привлечены через АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тараз". Создано 5 постоянных рабочих мест, в сезон дополнительно трудоустраиваются до 20 человек. В настоящее время на складе хранится 1 тыс. тонн лука. Продукция реализуется на территории области.

Аким области отметил, что данный объект будет способствовать дальнейшему развитию АПК региона, и пожелал инициаторам проекта успехов.

В 2025 году в сфере сельского хозяйства области реализовано 15 инвестиционных проектов общей стоимостью 28 млрд тенге, в том числе введены в эксплуатацию 6 овощехранилищ общей мощностью 30,3 тыс. тонн.

В ходе поездки Ербол Карашукеев также ознакомился с производственной деятельностью АО "Алель Агро". Глава региона подчеркнул, что Байзакский район занимает лидирующие позиции в развитии птицеводства, и поручил продолжить всестороннюю поддержку предприятия со стороны местных исполнительных органов.

Кроме того, аким области посетил молочно-товарную ферму КХ "Нұрлыжай" на 400 голов. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд тенге. Ферма планирует ежегодно производить до 10 тыс. тонн молока и молочной продукции. В настоящее время закуплены 90 голов крупного рогатого скота симментальской породы и 40 голов черно-пестрой породы.

Отметим, что в текущем году на развитие сельского хозяйства Жамбылской области предусмотрено 50,6 млрд тенге. Из них 37,1 млрд тенге направлены на субсидирование, 6,5 млрд тенге - на масштабирование опыта Северо-Казахстанской области, 7 млрд тенге - на финансирование программы "Ауыл аманаты".

В текущем году в отрасли планируется реализация 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 35,1 млрд тенге. Кроме того, в рамках масштабирования опыта Северо-Казахстанской области предусмотрено кредитование 6 инвестиционных проектов на сумму 6,5 млрд тенге. В результате в АПК планируется привлечь инвестиции в объеме 86,5 млрд тенге.