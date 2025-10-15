В шести областях Казахстана продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Урожай", направленное на защиту сельскохозяйственной продукции от хищений, передает BAQ.KZ со сссылкой на Polisia.kz.

С 12 сентября сотрудники полиции работают в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, где в разгаре уборочная кампания. Основная цель операции — предупреждение и пресечение преступлений, связанных с хищением зерна, топлива, техники и других сельхозресурсов, а также обеспечение сохранности урожая текущего года.

Для контроля и оперативного реагирования организовано 55 мобильных групп, которые работают круглосуточно. Полицейские уже проверили около двух тысяч объектов хранения и переработки зерна, а также более 1100 единиц транспорта и специальной техники, задействованных на полях. В ходе проверок выявлено восемь фактов хищения сельхозпродукции. Из незаконного оборота изъято свыше 141 тонны зерна, 175 килограммов других культур, более 200 литров топлива и 15 единиц похищенных запчастей от сельскохозяйственной техники. Кроме того, пресечена деятельность четырёх преступных групп, задержано 18 подозреваемых.

По информации полиции, работа по обеспечению сохранности урожая продолжается и будет усилена до завершения уборочной кампании.