Мировой эксперт Кай-Фу Ли провёл обучение перед GITEX AI 2026

В Алматы в преддверии форума GITEX AI Kazakhstan 2026 прошло образовательное мероприятие с участием мирового эксперта в сфере искусственного интеллекта доктора Кай-Фу Ли, передает BAQ.kz. со ссылкой на пресс-службу Министерства искусственного интеллекта и цифрового разития РК.

Он провёл авторский курс «AI Class» для руководителей государственных органов и квазигосударственного сектора Казахстана. В обучении приняли участие представители цифрового блока страны, включая вице-премьера — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, а также представителей Нацбанка, госкомпаний и технологических организаций.

Кай-Фу Ли является одним из ведущих мировых экспертов по ИИ, венчурным инвестором и автором популярных книг. Он также входит в Совет по развитию искусственного интеллекта при Президенте Казахстана и участвует в формировании национальной стратегии цифровизации.

В ходе сессии эксперт представил анализ искусственного интеллекта как новой производственной системы и инфраструктуры эффективности. Он подчеркнул, что ИИ становится ключевым драйвером глобального экономического роста, а главным фактором успеха становится скорость внедрения технологий.

Участники обсудили развитие автономных ИИ-агентов, применение технологий в государственном управлении, а также инструменты взаимодействия человека и алгоритмов, включая промпт-инжиниринг и новые подходы к программированию.

По итогам обучения представители госорганов получили практические инструменты для внедрения цифровых решений в своих ведомствах.

Форум GITEX AI Kazakhstan 2026 стартует уже завтра в Алматы и соберёт участников из более чем 60 стран, включая крупнейшие мировые технологические компании и инвесторов.