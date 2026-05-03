На Иртыше перевернулась байдарка с двумя людьми
Вчера 2026, 23:47
173Фото: МЧС РК
В Павлодаре сотрудники МЧС во время патрулирования реки Иртыш в районе микрорайона Усолка заметили двух человек — отца и сына, которые оказались в воде после того, как перевернулась их байдарка, передает BAQ.kz.
Оба были в спасательных жилетах. Это помогло им держаться на воде до прибытия спасателей.
Сотрудники оперативно вытащили пострадавших из воды и доставили их в подразделение Департамента МЧС. Чтобы люди не замёрзли, их укутали в тёплые одеяла и обогрели.
Медицинская помощь им не понадобилась.
