На Иртыше перевернулась байдарка с двумя людьми

В Павлодаре сотрудники МЧС во время патрулирования реки Иртыш в районе микрорайона Усолка заметили двух человек — отца и сына, которые оказались в воде после того, как перевернулась их байдарка, передает BAQ.kz.

Оба были в спасательных жилетах. Это помогло им держаться на воде до прибытия спасателей.

Сотрудники оперативно вытащили пострадавших из воды и доставили их в подразделение Департамента МЧС. Чтобы люди не замёрзли, их укутали в тёплые одеяла и обогрели.

Медицинская помощь им не понадобилась.