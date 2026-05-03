Строительство второй очереди LRT началось в направлении города Косшы

В рамках строительства второй очереди линии легкорельсового транспорта (LRT) в направлении города Косшы выполнены первые ключевые работы: залита первая опора и изготовлена первая железобетонная сборная балка для эстакадной части линии, передает BAQ.kz со ссылкой на CTS.

Производство балки осуществлено на бетонном заводе в Астане. Эти элементы станут частью будущей надземной инфраструктуры маршрута.

В целом проектом предусмотрено возведение более 300 опор по направлению Косшы, а также монтаж 538 сборных железобетонных балок и восьми монолитных конструкций.

Реализация второй очереди LRT направлена на дальнейшее развитие транспортной системы столичного региона и улучшение транспортной доступности между населенными пунктами агломерации.