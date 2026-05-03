Команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США

В США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибла спортивная команда по пиклболу, передает передает BAQ.kz со ссылкой на News.ru.

Об этом сообщили представители клуба Amarillo Pickleball Club в социальных сетях.

По их данным, спортсмены направлялись из города Амарилло в Нью-Браунфелс, где должен был пройти турнир. На борту находились пять человек - четыре игрока и пилот.

Предварительно установлено, что во время полёта у самолёта возникли технические проблемы. По словам авиадиспетчера, перед крушением воздушное судно выполняло необычные манёвры, после чего исчезло с радаров.

Все находившиеся на борту погибли. После трагедии организаторы приняли решение отменить турнир.