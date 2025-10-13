В Алматы разгорается громкий инцидент, вызвавший волну обсуждений в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Местная жительница сообщила о жестоком избиении своего 18-летнего сына, произошедшем в ночь с 11 на 12 октября. Как рассказала женщина, нападавших было около 15–20 человек, предположительно в возрасте от 35 до 40 лет, и все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Молодого человека, по её словам, буквально избивали толпой. Удары сыпались по голове, лицу и телу. Уже после первого удара парень потерял сознание, но агрессоры не остановились. По её словам, молодой человек серьёзно пострадал в результате нападения, обстоятельства которого сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Управление полиции Алмалинского района возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники инцидента были установлены и задержаны. В настоящее время в отношении них проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего и степени вины каждого из фигурантов.

Полиция подчёркивает, что расследование дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции города Алматы. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в строгом соответствии с законом. Каждое действие участников инцидента получит принципиальную правовую оценку.