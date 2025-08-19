18-летний Едыге Касымбек завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе U20
Соревнования проходят в болгарском Самокове.
Сегодня, 08:55
133Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по вольной борьбе пополнила копилку наград золотой медалью на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Победителем в весовой категории до 125 килограммов стал 18-летний Едыге Касымбек. В финале казахстанский борец уверенно одолел иранца Абольфазла Мохаммада Нежада со счётом 4:1.
Кроме того, бронзовые награды для Казахстана завоевали Досжан Кульгайып (до 74 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг).
