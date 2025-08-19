  • 19 Августа, 09:44

18-летний Едыге Касымбек завоевал золото чемпионата мира по вольной борьбе U20

Соревнования проходят в болгарском Самокове.

Сегодня, 08:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
133
Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по вольной борьбе пополнила копилку наград золотой медалью на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победителем в весовой категории до 125 килограммов стал 18-летний Едыге Касымбек. В финале казахстанский борец уверенно одолел иранца Абольфазла Мохаммада Нежада со счётом 4:1.

Кроме того, бронзовые награды для Казахстана завоевали Досжан Кульгайып (до 74 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг).

Самое читаемое

Наверх