Сборная Казахстана по вольной борьбе пополнила копилку наград золотой медалью на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победителем в весовой категории до 125 килограммов стал 18-летний Едыге Касымбек. В финале казахстанский борец уверенно одолел иранца Абольфазла Мохаммада Нежада со счётом 4:1.

Кроме того, бронзовые награды для Казахстана завоевали Досжан Кульгайып (до 74 кг) и Самир Дурсунов (до 97 кг).