18-летний казахстанец задержан в Грузии по делу о наркотиках

В Грузия задержан 18-летний гражданин Казахстан по подозрению в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД Грузии, вместе с ним был задержан гражданин Украина. Оба фигуранта 2008 года рождения. Задержания проводились в разное время.

По версии следствия, молодые люди причастны к незаконному приобретению, хранению и содействию в распространении наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

В ходе обысков по местам их проживания, а также в рамках следственных действий правоохранители изъяли наркотическое вещество — метадон — в особо крупном размере. Кроме того, были обнаружены материалы, используемые для фасовки наркотиков.

Подозреваемым грозит наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Следственные мероприятия продолжаются.