  • Главная
  • Новости
  • 18-летний костанаец подрабатывал активатором SIM-карт для интернет-мошенников

Всего у него нашли около 350 SIM-карт разных операторов.

Сегодня 2026, 05:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДП города Костанай
76
Фото: ДП города Костанай

В Костанае полиция поймала 18-летнего молодого человека, который зарабатывал, активируя SIM-карты для интернет-мошенников, передает BAQ.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Всего у него нашли около 350 SIM-карт разных операторов — Beeline, Tele2 и Altel.

Как выяснилось, парень искал работу в Telegram и занимался регистрацией новых номеров. После активации он передавал их третьим лицам, которые звонили и писали людям с целью обмана и мошенничества.

В полиции отмечают: такие «легкие подработки» в интернете часто оказываются частью серьёзных преступных схем.

«Активируя SIM-карты и отдавая их мошенникам, люди фактически становятся соучастниками и могут получить уголовную ответственность», – сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве с использованием информационных систем.

Самое читаемое

Наверх