18-летний парень похитил ружье из дома своего клиента в Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Аксуском районе полицейские раскрыли кражу зарегистрированного охотничьего оружия. Подозреваемым оказался 18-летний житель Сарканского района, который ранее работал у владельца дома и обучал его верховой езде.
По данным полиции, молодой человек воспользовался отсутствием хозяина и проник в его дом. Там он обнаружил охотничье ружье «Вепрь-КМ ВПО-136», которое находилось за сейфом.
Подозреваемый забрал оружие и перевез его к себе домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение. Похищенное ружье нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.
Самого 18-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По факту кражи проводится расследование.
При этом ответственность понес и владелец оружия. Его привлекли за нарушение правил хранения и оборота гражданского оружия.
В полиции напомнили, что оружие и боеприпасы необходимо хранить в установленном порядке, исключив доступ к ним посторонних.
Самое читаемое
- Еще одна одноэтажная улица должна пойти под снос в 2027-м году в Астане
- В Баку показали наследие Яссауи: открылась выставка из Казахстана
- Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту
- Пенсионерка в Петропавловске чуть не перевела мошенникам 2,75 млн теңге
- Новый детский травмпункт откроют в Астане в октябре