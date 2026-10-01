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18-летний парень похитил ружье из дома своего клиента в Жетысу

1 Октября 2026, 20:17
АВТОР
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Министерство внутренних дел 1 Октября 2026, 20:17
1 Октября 2026, 20:17
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Фото: Министерство внутренних дел

В Аксуском районе полицейские раскрыли кражу зарегистрированного охотничьего оружия. Подозреваемым оказался 18-летний житель Сарканского района, который ранее работал у владельца дома и обучал его верховой езде.

По данным полиции, молодой человек воспользовался отсутствием хозяина и проник в его дом. Там он обнаружил охотничье ружье «Вепрь-КМ ВПО-136», которое находилось за сейфом.

Подозреваемый забрал оружие и перевез его к себе домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение. Похищенное ружье нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.

Самого 18-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. По факту кражи проводится расследование.

При этом ответственность понес и владелец оружия. Его привлекли за нарушение правил хранения и оборота гражданского оружия.

В полиции напомнили, что оружие и боеприпасы необходимо хранить в установленном порядке, исключив доступ к ним посторонних.

 

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