Пенсионерка в Петропавловске чуть не перевела мошенникам 2,75 млн теңге

В Петропавловске полицейский остановил 69-летнюю женщину у банкомата за несколько минут до того, как она собиралась перевести мошенникам 2,75 млн теңге.

Аферисты начали со звонка якобы от домофонной компании. Пенсионерке сообщили, что после замены домофона ее электронный ключ перестал работать, и попросили назвать код из SMS.

После этого с женщиной связались уже якобы сотрудники банка. Они заявили, что из-за переданного кода посторонние получили доступ к ее счетам.

Чтобы «спасти» сбережения, пенсионерку убедили снять деньги и перевести их на так называемый безопасный счет.

Мошенники заранее предупредили о полиции

Женщина пришла в один из торговых домов Петропавловска и уже стояла в очереди к банкомату.

Все это время мошенники оставались с ней на связи. Более того, они заранее предупредили, что к ней может подойти человек и представиться сотрудником полиции, но верить ему якобы нельзя.

Поэтому пенсионерка сначала не поверила мужчине в штатском, который подошел к ней и показал служебное удостоверение.

Полицейскому удалось убедить женщину не переводить деньги и объяснить, что она стала жертвой мошеннической схемы. В итоге 2,75 млн теңге удалось сохранить.

За два дежурства полицейский пресек два случая

Женщину остановил сотрудник специального отряда быстрого реагирования ДП Северо-Казахстанской области Азамат Тажбаев.

Он и его коллеги дежурят возле банкоматов, чтобы выявлять людей, которых мошенники заставляют снимать и переводить деньги.

За последние два дежурства Тажбаев лично пресек два таких случая.

С начала года спасли более 60 млн теңге

По данным управления по противодействию киберпреступности ДП СКО, за восемь месяцев в области зарегистрировали 389 интернет-мошенничеств.

Из них 248 были связаны с различными схемами, построенными вокруг звонков якобы от сотрудников банков.

С начала года во время подобных дежурств полицейские предотвратили 36 мошенничеств. Общая сумма сохраненных средств превысила 60 млн теңге.