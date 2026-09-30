Пилот пытался разбить Flydubai: Израиль раскрыл детали ЧП на борту

В сети появились кадры из самолета Flydubai, на борту которого, по заявлению израильских властей, произошла попытка теракта. Рейс следовал из Дубая в Тель-Авив, однако был вынужден экстренно приземлиться в Саудовской Аравии. По версии израильской стороны, один из пилотов напал с ножом на второго пилота, после чего попытался направить самолет в крутое пике. Лайнер резко потерял высоту — с 34 тысяч до примерно 17 тысяч футов менее чем за минуту.

Катастрофы, как утверждается, удалось избежать благодаря пассажирам и другим членам экипажа. Несколько израильтян вместе с дополнительным членом экипажа смогли попасть в кабину пилотов, обезвредить нападавшего и помочь вернуть самолет под контроль. Самолет Boeing 737 MAX в итоге совершил посадку в Табуке. Капитан и второй пилот получили ранения и были госпитализированы. Позже пассажиры вернулись в Израиль.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистского террористического акта. По его словам, целью нападавшего было разбить самолет со всеми находившимися на борту людьми. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что пилот, совершивший нападение, был задержан саудовскими властями. Он поручил усилить меры безопасности в отношении израильских и иностранных авиакомпаний.

Расследованием инцидента занимаются израильские спецслужбы, армия и Министерство транспорта. При этом обстоятельства произошедшего и мотив нападавшего пока устанавливаются. Версия о попытке теракта озвучена израильскими властями.