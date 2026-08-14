18-летняя Акмарал Ерекешева вышла сразу в три финала чемпионата мира
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Во Франкфурте-на-Майне (Германия) завершился квалификационный этап чемпионата мира по художественной гимнастике. Казахстанская спортсменка Акмарал Ерекешева успешно дебютировала на взрослом мировом первенстве, завоевав путевки сразу в три финала, передает Olympic.kz.
В индивидуальном многоборье, где учитывались три лучших результата каждой участницы, Ерекешева набрала 84,200 балла и заняла восьмое место, обеспечив себе выход в финал. Всего борьбу за медали в этом виде продолжат 18 гимнасток.
Кроме того, казахстанка выступит в финалах отдельных упражнений. В упражнениях с булавами она показала четвертый результат с оценкой 29,000 балла, а в упражнениях с лентой также стала четвертой, набрав 28,350 балла. В финалы каждого отдельного вида прошли по восемь лучших спортсменок.
Еще одна представительница Казахстана Айбота Ертайкызы не смогла преодолеть квалификацию. В многоборье она заняла 24-е место. В отдельных дисциплинах ее результаты составили: 10-е место в упражнении с обручем, 33-е – с мячом, 15-е – с булавами и 32-е – с лентой.
Финалы чемпионата мира стартуют 14 августа, где Акмарал Ерекешева поборется за медали сразу в трех дисциплинах.
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