Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов

В отдаленное село Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области за последнее время переехали около 60 человек. Местный предприниматель построил для новых жителей 12 домов и обеспечил их рабочими местами.

По информации акимата, в населенном пункте проживает около 150 семей. Ранее жители постепенно уезжали из села в города, однако в последние годы ситуация изменилась — отток населения остановился, а число жителей начало расти.

Из построенных предпринимателем домов уже восемь заселены. Еще четыре жилых дома готовы к приему новых жильцов.

«Всем молодым, которые работают, дали дома. Мы очень довольны и рады. Наши молодые люди поднимают село. Здесь все хорошо: есть вода, дороги — все есть», — рассказала жительница села Галия Елепбергенова.

В Терисаккане также развивается социальная инфраструктура. Два года назад здесь открыли новую школу. В этом году заработал пожарный пост, который обслуживает четыре сельских округа.

Кроме того, сейчас в селе строят парк. Территорию планируют озеленить и оснастить освещением. Здесь также появятся детская площадка и юрта для проведения праздничных мероприятий. На благоустройство предприниматель направил 60 млн тенге.

«У нас есть жилищный фонд для развития села. Во-вторых, мы хотим создать хорошие условия для работников, чтобы у них было достойное жилье. Сейчас семьи переезжают из города. Всего вместе с детьми переехали около 60 человек», — отметил предприниматель Ерлан Каспаков.

Его хозяйство является одним из крупнейших в районе и специализируется на животноводстве. Сейчас здесь работают около 30 человек. В последние годы объем производства увеличился, а техника была обновлена.

При этом предприниматель вкладывает средства не только в развитие бизнеса и условия для своих работников, но и в благоустройство всего села.