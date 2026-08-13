Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, американская военно-морская блокада пролива получила название «Стальная стена». Он также заявил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над стратегически важным водным маршрутом.

«США полностью контролируют Ормузский пролив. Думаю, мы сохраним этот контроль», — написал американский президент.

Трамп также резко высказался о военном и экономическом положении Ирана. Он заявил, что иранские вооруженные силы якобы значительно ослаблены, а Корпус стражей исламской революции отступает.

Американский лидер также утверждал, что Иран испытывает серьезные финансовые проблемы и сталкивается с высокой инфляцией.

Заявления Трампа прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти.