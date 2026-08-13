Опасная бактерия в воде: что известно о рисках легионеллеза в Казахстане

Легионеллез – это острая инфекция, которая может вызвать тяжелую пневмонию и в отдельных случаях привести к смерти. Заразиться можно, вдыхая мельчайшие капли воды, содержащие бактерию Legionella. На фоне вспышек заболевания в Швейцарии и США корреспондент BAQ.KZ выяснил, может ли подобное произойти в Казахстане и насколько страна готова выявлять такую инфекцию.

В начале августа власти швейцарского Базеля сообщили о вспышке так называемой болезни легионеров. По состоянию на 7 августа там подтвердили 28 случаев: 26 заболевших пришлось госпитализировать, семерым потребовалась интенсивная терапия, один человек умер.

Незадолго до этого крупная вспышка произошла в Нью-Йорке. Она охватила Верхний Ист-Сайд Манхэттена. Всего с очагом связали 92 случая заболевания, 79 пациентов были госпитализированы, семь человек умерли.

Объединяет такие вспышки одно: Legionella может размножаться внутри созданных человеком водных систем, а затем распространяться вместе с мельчайшими каплями воды.

Вспышек не было, но риск не исключен

Официально вспышек или групповых случаев легионеллеза в Казахстане до сих пор не регистрировали.

Однако это не означает, что бактерия не может появиться в инженерных системах зданий. В НЦОЗ признают, что теоретически сценарий, подобный зарубежному, возможен и у нас.

«Вспышки или групповые случаи легионеллеза, связанные с системами кондиционирования, централизованного водоснабжения, гостиницами, медицинскими организациями, бассейнами или иными объектами, официально не зарегистрированы. Вместе с тем, единичные случаи не исключены. Теоретически риск существует, так как, Legionella естественно присутствует в водной среде и при благоприятных условиях способна размножаться в искусственных водных системах. С точки зрения эпидемиологического риска наиболее важны не любые кондиционеры, а системы, в которых имеется вода и возможность образования аэрозоля», – сообщили в НЦОЗ.

Как выяснилось, бактерия хорошо чувствует себя при температуре воды примерно от 20 до 50 градусов, наиболее благоприятной считается температура около 35 градусов. Человек заражается преимущественно тогда, когда вдыхает мельчайшие капли загрязненной воды. Поэтому обычные домашние сплит-системы без увлажнения воздуха к основным источникам риска не относятся.

Душ, бассейн, SPA: где может размножаться Legionella

Потенциальный источник может находиться там, где есть вода, тепло и возможность образования аэрозоля.

В первую очередь речь идет о крупных и сложных системах горячего и холодного водоснабжения. Риск повышается, если вода в отдельных участках застаивается, недостаточно обеззараживается или не поддерживается нужная температура.

В список потенциально опасных объектов также входят душевые, бассейны, гидромассажные ванны и SPA, декоративные фонтаны, системы увлажнения воздуха и водоохлаждающие установки крупных зданий.

Отдельное внимание специалисты уделяют гостиницам и медицинским организациям. В больницах последствия могут быть особенно серьезными, поскольку среди пациентов больше людей, восприимчивых к инфекции.

Legionella уже находили в одной из гостиниц Алматы

Хотя официальных вспышек в Казахстане не зарегистрировано, следы самой бактерии в искусственных водных системах страны уже обнаруживали.

«Научное исследование, проведенное в Алматы, показало наличие ДНК *Legionella pneumophila* в 4 из 30 исследованных образцов из систем водоснабжения одной из четырех обследованных гостиниц. При этом культуральным методом положительных результатов получено не было. Это исследование проводилось ранее и не свидетельствует о наличии текущей вспышки, но показывает принципиальную возможность контаминации инженерных водных систем в Казахстане», – сообщили в ведомстве.

44 исследования за три года

BAQ.KZ получил от НЦОЗ и данные о том, как часто объекты в стране исследуют на возбудителей легионеллеза.

Цифры заметно изменились только в этом году.

В 2024 году провели семь исследований, в 2025 году – еще семь. В 2026 году их количество выросло более чем в четыре раза – до 30 исследований.

Всего за три года проведено 44 исследования.

Кто и как должен проверять здания

Контроль на Legionella в Казахстане предусмотрен санитарными правилами. Так, в общественных зданиях, где работают централизованные системы кондиционирования и увлажнения воздуха, микробиологические исследования на легионеллы должны проводиться один раз в год.

Смывы берут с тех элементов системы, где могут скапливаться вода и микроорганизмы: фильтров, градирен, увлажнителей, теплообменников, охладителей и дренажных поддонов. Отдельно обследуют участки, где заметно загрязнение или появилось не предусмотренное системой увлажнение. При этом небольшие кондиционеры без увлажнения воздуха и обычные бытовые сплит-системы такого контроля не требуют.

Для бассейнов есть конкретные требования: Legionella pneumophila должна полностью отсутствовать в 100 мл воды.

Организовать контроль обязан собственник или администрация объекта. За государственный санитарно-эпидемиологический надзор отвечают территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Лаборатории готовы, но пациентов в 2026 году не направляли

Отметим, что есть и другая сторона вопроса – диагностика самой болезни. Легионеллез может протекать как тяжелая пневмония. Чтобы установить, что ее вызвала именно Legionella, требуется специальное лабораторное исследование.

Как сообщили редакции в НЦОЗ, такая возможность в Казахстане есть во всех регионах. ПЦР-исследования могут проводить лаборатории филиалов Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Однако в ответе на запрос приводится примечательная цифра – в 2026 году из стационаров не поступило ни одного направления на исследование пациентов с тяжелыми пневмониями на легионеллез.

Это не означает, что в стране были заболевшие, которых не выявили. Но на фоне вспышек за рубежом возникает важный вопрос о диагностической настороженности: лабораторные возможности в регионах есть, однако в этом году потребности исследовать пациентов с тяжелой пневмонией на Legionella у стационаров не возникало.

Зарубежный сценарий для Казахстана возможен

Опыт Базеля и Нью-Йорка показывает, что источником вспышки может стать не экзотический природный очаг, а обычная городская инфраструктура. Именно поэтому полностью исключать такой сценарий в Казахстане специалисты не готовы.

В стране пока не зарегистрировано ни одной официальной вспышки легионеллеза. Одновременно прежние исследования в Алматы уже показывали, что следы Legionella pneumophila могут обнаруживаться в искусственных водных системах.

Поэтому главный барьер против подобных вспышек – регулярный контроль объектов, своевременная очистка и дезинфекция водных и охлаждающих систем, а при подозрении на заболевание – доступная лабораторная диагностика.