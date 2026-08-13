Алматы снова встанет: 16 августа перекроют проспект Аль-Фараби

Алматинцев снова ждут ограничения на одной из главных магистралей города — 16 августа из-за велогонки временно перекроют участки проспекта Аль-Фараби. С 05:30 до 06:40 движение ограничат на участке от проспекта Достык до Талгарского тракта. Затем ограничения расширятся: с 05:30 до 10:30 проезд будет затруднён на участке от проспекта Достык до улицы Навои.

Причина — проведение в Алматы чемпионата мира по велоспорту среди любителей и ветеранов Gran Fondo World Championship. В городе ожидают около 1000 спортсменов-любителей из более чем 20 стран. Для гонщиков подготовили дистанции на 95, 50 и 37 километров. Старт и финиш расположатся на проспекте аль-Фараби, 40, возле Halyk Bank. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут и учитывать временные ограничения.