Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
13 Августа 2026, 02:32
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13 Августа 2026, 02:3213 Августа 2026, 02:32
341Фото: Pixabay.com
Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Акмолинской области. Авария произошла 12 августа на трассе Кокшетау – Атбасар.
По данным полиции, водитель Mini Cooper выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.
В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров Audi. Еще три человека, находившиеся в Mini Cooper, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Водитель Mini Cooper задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призвали водителей соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и проявлять максимальную осторожность на трассах.
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