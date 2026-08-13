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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

13 Августа 2026, 02:32
АВТОР
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Pixabay.com 13 Августа 2026, 02:32
13 Августа 2026, 02:32
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Фото: Pixabay.com

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Акмолинской области. Авария произошла 12 августа на трассе Кокшетау – Атбасар.

По данным полиции, водитель Mini Cooper выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров Audi. Еще три человека, находившиеся в Mini Cooper, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель Mini Cooper задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители призвали водителей соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и проявлять максимальную осторожность на трассах.

 
 
 
 
 
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