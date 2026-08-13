Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Акмолинской области. Авария произошла 12 августа на трассе Кокшетау – Атбасар.

По данным полиции, водитель Mini Cooper выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров Audi. Еще три человека, находившиеся в Mini Cooper, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Водитель Mini Cooper задержан. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители призвали водителей соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и проявлять максимальную осторожность на трассах.