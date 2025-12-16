  • 16 Декабря, 17:19

18 малышей родились в столице в День независимости

Сегодня, 17:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
18
Фото: Pixabay.com

В праздничную ночь Дня Независимости в трех родильных домах столицы появились на свет 18 новорождённых — 7 мальчиков и 11 девочек, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В праздничный день врачи Астаны приняли роды и помогли появиться на свет будущим учителям, врачам, спортсменам и защитникам Родины.

Малыши родились в Многопрофильной городской больнице №2, Многопрофильной городской больнице №3, а также в Городском перинатальном центре.

Самое читаемое

Наверх