18 малышей родились в столице в День независимости
Сегодня, 17:15
В праздничную ночь Дня Независимости в трех родильных домах столицы появились на свет 18 новорождённых — 7 мальчиков и 11 девочек, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В праздничный день врачи Астаны приняли роды и помогли появиться на свет будущим учителям, врачам, спортсменам и защитникам Родины.
Малыши родились в Многопрофильной городской больнице №2, Многопрофильной городской больнице №3, а также в Городском перинатальном центре.
