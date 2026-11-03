18 пожаров и одна смерть: в Алматы рассказали об опасностях отопительного сезона

С начала отопительного сезона в жилых домах Алматы произошло 18 пожаров. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. С наступлением холодов риск возгораний возрастает из-за работы печей, обогревателей и повышенной нагрузки на электросети. Спасатели рассказали корреспонденту BAQ.KZ, какие ошибки чаще всего создают угрозу для жильцов.

По словам начальника Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Константина Канина, в холодное время года люди начинают активнее обогревать свои дома, что повышает риск пожаров.

«Жители начинают включать электроприборы и обогреватели, чтобы согреть свои дома. Это естественно. Но практика и статистика показывают, что в таких условиях возникает ряд опасностей», – отметил он.

Пожаров стало меньше

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, за аналогичный период прошлого отопительного сезона в жилых домах Алматы зарегистрировали 28 пожаров. В этом году их количество снизилось до 18.

Константин Канин связывает сокращение числа возгораний с тем, что жители стали внимательнее относиться к пожарной безопасности и прислушиваться к рекомендациям специалистов.

Сейчас в Алматы насчитывается более 171 тысячи частных жилых домов. Из них 2694 отнесены к особой категории. Речь идет о ветхих домах, зданиях с отоплением на твердом топливе и жилье семей, нуждающихся в адресной социальной помощи.

При этом частные дома не подлежат плановым проверкам со стороны государственных органов гражданской защиты. Ответственность за соблюдение противопожарных требований прежде всего лежит на собственниках.

Перед началом отопительного сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с полицией, местными исполнительными органами и газотехнической инспекцией проводили профилактические обходы. Жителям объясняли правила безопасности и давали рекомендации по устранению потенциальных угроз.

Чем опасно газовое отопление

Отдельную угрозу представляют неисправности газового оборудования. Причем опасность может оставаться незаметной до появления серьезных последствий.

Старший инженер Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Малик Кабдуллин рассказал корреспонденту BAQ.KZ, что при эксплуатации газовых приборов необходимо учитывать два риска. Первый связан с утечкой газа, второй с попаданием в помещение токсичных продуктов горения.

Особое внимание специалист рекомендует уделять дымоходам. Они должны быть правильно подключены и находиться в исправном состоянии, чтобы продукты сгорания не попадали в жилые помещения.

Еще одна мера безопасности заключается в установке специальных датчиков. Приборы для обнаружения утечки газа и дыма позволяют своевременно заметить опасность.

При этом датчики не заменяют регулярную проверку отопительного оборудования. По словам Малика Кабдуллина, за его исправностью необходимо следить на протяжении всего отопительного сезона.

Какие ошибки могут привести к пожару

Спасатели призывают регулярно проверять печи и отопительное оборудование. Газовые и твердотопливные устройства должны своевременно проходить техническое обслуживание. Пользоваться неисправными приборами нельзя.

Особую опасность представляет перегрузка электросетей. В холодное время года люди нередко подключают сразу несколько обогревателей к одной розетке или удлинителю.

«К сожалению, на практике встречаются случаи, когда к одному удлинителю подключают несколько отопительных приборов, электрических батарей, калориферов и других устройств. Это может привести к нагреву изоляции проводов, короткому замыканию и пожару», – предупредил Константин Канин.

Специалисты рекомендуют проверить состояние электропроводки и не подключать несколько мощных отопительных приборов к одному удлинителю.

Родителям напомнили о необходимости хранить спички, зажигалки и другие предметы для разведения огня в недоступных для детей местах.