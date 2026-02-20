18 сотрудников образования в Туркестанской области осуждены за хищение 583 млн тенге
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района, передает BAQ.KZ.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области. Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района.
– Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок. Для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие, – сообщили в АФМ.
Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях.
В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге. В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.
Судом 14-ти виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу.
