В районе состоялось важное и радостное событие - вручены ключи от нового 18-квартирного дома для социально уязвимых слоев населения, передает BAQ.KZ.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ТОО «Lera NORD». Предприятие осуществляет полный цикл - от переработки молока до производства сыров. В прошлом году введен в эксплуатацию цех ультрапастеризации молока мощностью 600 тонн в год. Это весомый вклад в развитие перерабатывающей промышленности и укрепление продовольственной безопасности региона.

Также встретился с коллективом «BIO Operation» - крупнейшего в Казахстане завода по глубокой переработке пшеницы, где трудятся свыше 500 человек. Обсудили производственные планы, перспективы расширения и меры государственной поддержки. Предприятие экспортирует глютен и крахмал в Индию, США, Колумбию, Норвегию и страны Европейского союза, достойно представляя казахстанскую продукцию на международном рынке.

«Развитие таких предприятий - это практическая реализация норм обновленной Конституции, закрепляющей курс на построение справедливого и социально ориентированного государства. Через поддержку производства, создание рабочих мест и укрепление экспортного потенциала обеспечивается устойчивый рост регионов и повышение качества жизни граждан»,- отметил аким области.

Также, в преддверии праздника, глава региона встретился с женщинами района и поздравил их с наступающим торжеством. Женщины Тайыншинского района активно участвуют в общественной жизни, вносят значимый вклад в воспитание подрастающего поколения и укрепление семейных ценностей.