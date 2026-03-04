18 социально уязвимых семей получили квартиры ы СКО
Аким области посетил Тайыншинский район с рабочей поездкой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В районе состоялось важное и радостное событие - вручены ключи от нового 18-квартирного дома для социально уязвимых слоев населения, передает BAQ.KZ.
Глава региона Гауез Нурмухамбетов ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ТОО «Lera NORD». Предприятие осуществляет полный цикл - от переработки молока до производства сыров. В прошлом году введен в эксплуатацию цех ультрапастеризации молока мощностью 600 тонн в год. Это весомый вклад в развитие перерабатывающей промышленности и укрепление продовольственной безопасности региона.
Также встретился с коллективом «BIO Operation» - крупнейшего в Казахстане завода по глубокой переработке пшеницы, где трудятся свыше 500 человек. Обсудили производственные планы, перспективы расширения и меры государственной поддержки. Предприятие экспортирует глютен и крахмал в Индию, США, Колумбию, Норвегию и страны Европейского союза, достойно представляя казахстанскую продукцию на международном рынке.
«Развитие таких предприятий - это практическая реализация норм обновленной Конституции, закрепляющей курс на построение справедливого и социально ориентированного государства. Через поддержку производства, создание рабочих мест и укрепление экспортного потенциала обеспечивается устойчивый рост регионов и повышение качества жизни граждан»,- отметил аким области.
Также, в преддверии праздника, глава региона встретился с женщинами района и поздравил их с наступающим торжеством. Женщины Тайыншинского района активно участвуют в общественной жизни, вносят значимый вклад в воспитание подрастающего поколения и укрепление семейных ценностей.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу
- Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе