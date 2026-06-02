Казахстанца задержали по подозрению в убийстве человека в Китае

В Китае задержан гражданин Казахстана по подозрению в убийстве. В связи с инцидентом его родственники сделали заявление, утверждая, что конфликт с погибшим гражданином Китая произошёл в рамках самообороны. Они просят рассмотреть дело объективно и учесть видеозаписи и факт группового нападения, передает корреспондент BAQ.KZ.

Версия родственников

Родственники задержанного гражданина Казахстана Махмутхана Шерназарова заявили, что он оказался в центре конфликта с гражданином Китая, который впоследствии погиб.

Члены семьи не отрицают факт трагедии, однако считают важным обратить внимание на то, как именно развивались события.

"Мы не отрицаем, что произошёл трагический случай. Но очень важно понять, как это произошло", – говорится в их заявлении.

Родственники утверждают, что есть видеозаписи с места происшествия, на которых, по их словам, видно, что на гражданина Казахстана напали несколько человек.

По их словам, на Махмутхана Шерназарова было совершено групповое нападение, его избивали и у него не было возможности покинуть место происшествия.

"Он был вынужден защищать свою жизнь. Его действия носили характер самообороны. В ходе этой защиты один человек погиб", – заявляют родственники.

Члены семьи также отмечают, что произошедшее не было заранее спланированным актом насилия или нападением. По их мнению, Шерназаров не был инициатором конфликта.

"Он не агрессор. Он защищал себя в ситуации угрозы жизни", – говорится в обращении.

Родственники подчеркнули, что Махмутхан поехал в Китай не искать конфликтов, а работать, чтобы содержать семью и улучшить своё будущее. Сейчас семья переживает за его судьбу.

"Мы испытываем тяжёлое горе, страх и неопределённость. Мы далеко от него и не знаем, какое решение будет принято", – говорят они.

Также члены семьи призвали правоохранительные органы и общественность обеспечить объективное рассмотрение дела. По их мнению, в ходе расследования должны быть учтены видеозаписи и факт группового нападения.

"Мы просим помочь обеспечить справедливое и объективное расследование. Мы хотим, чтобы об этом деле узнало больше людей. Сейчас важны общественная поддержка и открытость", – заявили родственники.

Позиция МИД Казахстана

Мы запросили комментарий Министерства иностранных дел Казахстана по этому делу. Ведомство подтвердило факт ситуации с Шерназаровым.

По информации МИД, Генеральное консульство Республики Казахстан в Гуанчжоу получило официальное уведомление от Управления общественной безопасности провинции Гуандун КНР. Согласно данным китайской стороны, гражданин Казахстана задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время казахстанская сторона направила соответствующие запросы в компетентные органы КНР для получения дополнительной информации по делу.

Казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками задержанного и оказывают необходимую консульско-правовую помощь в рамках своих полномочий. Дело находится на контроле Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

