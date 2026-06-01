Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 2 июня. На юге и юго-востоке страны сохранится сильная жара до 37 градусов. Во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В Акмолинской области ночью дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь и град. Днем на севере и востоке небольшой дождь с грозой. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15–20 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области на западе дождь, на севере небольшой дождь. На западе и севере гроза, днем град. Ночью и утром на западе и востоке туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На северо-востоке и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске небольшой дождь, гроза, днем град.

В Костанайской области ночью на северо-востоке дождь и гроза. Ночью и утром на западе и востоке туман. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области дождь и гроза, ночью на западе и севере сильный дождь и град. Ночью и утром на западе туман. Ветер западный, на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью на севере и юге небольшой дождь с грозой, на востоке дождь и гроза. Днем на севере и востоке дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер северо-западный, на востоке и юге порывы 15–20 м/с. На юге ожидается сильная жара до 35 градусов. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и днем дождь с грозой, ночью и утром туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на севере и востоке небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке пройдут небольшие дожди с грозами. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на западе, севере и в центре дождь, гроза и град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. На юге ожидается сильная жара до 37 градусов. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее во второй половине дня дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с.

В Алматинской области на западе, севере, юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, порывы 15–20 м/с. Сохранится сильная жара 35–36 градусов. На севере сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. В Конаеве западный ветер с порывами 15–20 м/с.

В области Жетысу на востоке, юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на востоке и в горах порывы 15–20 м/с. Сохраняется сильная жара до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и юге — чрезвычайная.

В Жамбылской области на севере, юге, востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горах порывы 15–20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе дождь и гроза.

В Туркестанской области в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горах порывы 15–20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и юге — чрезвычайная.

В Актюбинской области днем на западе и севере дождь и гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-западный, на севере, юге и в центре порывы 15–18 м/с. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Актобе днем дождь и гроза, ночью и утром туман.

В Мангистауской области днем на западе, севере и в центре дождь, гроза и град. Ветер северо-западный, на северо-востоке порывы 15–20 м/с. В Актау днем дождь и гроза.

В Атырауской области ночью на западе и севере, днем на юге и востоке дождь и гроза. В Атырау утром и днем дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области дождь и гроза, днем на западе и севере град и шквальный ветер. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске дождь и гроза, днем град и шквальный ветер.